Риск повторного вторжения РФ в Украину из Беларуси оценивается как низкий, но возможный. Прямое же участие Минска в войне очень маловероятно.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как доказательство, аналитики приводят заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева от 14 января о том, что нынешнее соотношение украинских сил, действующих на севере, достаточно для стабилизации границы.

— Наев добавил, что резервы Украины могут передислоцироваться в ответ на усиление угрозы Беларуси, — указывают в отчете ISW.

Кроме этого, специалисты отмечают, что украинский Генштаб в очередной раз проинформировал, что на 14 января не замечал формирования ударной группировки российских войск на территории Беларуси.

Ранее сообщалось, что перед военно-политическим руководством России стоит дилемма относительно выбора, обороне которой участки фронта предпочесть – север Луганщины или Запорожья.