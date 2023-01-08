Перед военно-политическим руководством России стоит дилемма по выбору, обороне которой участки фронта отдать предпочтение – северу Луганщины или Запорожью.

Об этом говорится в возведении британской разведки, опубликованном в воскресенье Министерством обороны Великобритании в Твиттере.

Как говорится в строительстве, то, как российские войска совершенствуют оборону своих позиций, свидетельствует об их ожидании широких наступательных операций Украины в двух секторах: на севере Луганской области или в Запорожье.

При этом, отмечают в британской разведке, большой украинский прорыв в Запорожье будет угрожать жизнеспособности российского «наземного моста», соединяющего Ростовскую область РФ и Крым, а успех Украины в Луганской области еще больше подорвет объявленную военную цель России «освободить» Дон.

— Решение о том, какое противодействие из этих угроз отдать предпочтение, вероятно, является одной из главных дилемм для российских планировщиков, — отмечается в сводке.

Ранее сообщалось, что РФ не планирует завершать войну против Украины и будет пробовать проводить новые наступления на фронте. Пока ни в одном из направлений оккупантам не удалось достичь своей цели.