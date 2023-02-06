Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может испытать новое наступление в феврале 2023 года, однако Силы обороны готовы к такому варианту развития событий.

Об этом он сообщил на брифинге в воскресенье, 5 февраля.

— Украина не исключает нового нападения российской армии в феврале, украинские силы обороны готовы к этому, – заявил Алексей Резников.

Он подчеркнул, что Силы обороны держатся на востоке страны. Украина ожидает нападения в феврале, поскольку РФ любит символизм, украинские силы готовы к этому.

— Неожиданных вещей нет, – сказал министр и отметил, что Украина продолжает накапливать резервы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация на линии фронта ужесточается, но все решает устойчивость воинов Сил обороны Украины.

Также 4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на этой неделе российские оккупанты бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружения Бахмута.