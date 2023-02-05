С 5 февраля в Евросоюзе заработало эмбарго на российские нефтепродукты. Это означает, что странам-членам ЕС запрещено покупать нефтепродукты, производимые из российской нефти.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Соответствующие санкции ЕС одобрил еще летом 2022 года, но вступили в силу они только сейчас. Эмбарго же на поставки нефти заработали с 5 декабря, а на нефтепродукты – с 5 февраля.

Исключение в ЕС было сделано для Болгарии и Хорватии, а также под санкции не попали поставки по трубопроводу «Дружба». До конца 2023 года они могут и дальше закупать некоторые нефтепродукты. Чехия тоже получила право покупать русский дизель.

С 5 февраля заработал и ценовой предел на российские нефтепродукты. Предельная цена российских нефтепродуктов со скидкой (например, мазут) составит 45 долларов за баррель, а для премиальных продуктов (например, дизельное топливо) – 100 долларов. Это максимальные цены, по которым разрешено перевозить морем в третьи страны нефтепродукты из РФ. Для судов с российскими нефтепродуктами, закупленными и загруженными до 5 февраля и выгруженными до 1 апреля, предусмотрен переходный период на 55 дней.

Напомним, ограничение Запада по ценам на российскую нефть стоит Москве 172 миллиона долларов в день (или 160 миллионов евро).