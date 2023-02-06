Генеральный прокурор Германии Петер Франк заявил 5 февраля, что его офис собрал «сотни» улик, свидетельствующих о военных преступлениях российских войск в Украине.

Прокурор призвал к международным усилиям привлечь виновников к ответственности, пишет «Радио Свобода».

— Мы сосредоточены на массовых убийствах в Буче и атаках на гражданскую инфраструктуру Украины, — сказал Петер Франк газете Welt am Sonntag.

По его словам, теперь цель состоит в том, чтобы «подготовиться к возможному дальнейшему судебному разбирательству – будь то в Германии или с нашими иностранными партнерами или международным судом».

Напомним, группа экспертов Совета ООН по правам человека призвала к проведению независимого расследования возможных военных преступлений со стороны армии Мали и наемников из связанной с кремлем ЧИК «Вагнера».