Чешское правительство начало обсуждение планов внести умышленное распространение дезинформации в Уголовный кодекс.

Об этом, как пишет "Европейская правда», говорится в публикации Euractiv.

Содержание проекта плана, еще не обнародованного, недавно появилось в средствах массовой информации. Он указывает на намерение уточнить правовой статус дезинформации и адаптировать уголовное законодательство.

— Существует большая экспертная дискуссия о том, достаточно ли действующее уголовное законодательство для борьбы со случаями дезинформации, — заявил в интервью газете Seznam Zprávy уполномоченный чешского правительства по вопросам СМИ и дезинформации Михал Клима.

По словам Михала Климы, действующее законодательство недостаточно охватывает вопросы фейковых новостей и нуждается в уточнении.

Согласно новому плану правительство предлагает ввести законодательство, которое позволит национальным органам власти блокировать сайты, распространяющие дезинформацию и угрожающие национальной безопасности. Такая мера применима только к дезинформации, которая распространяется из-за границы, сказал Клима.

Согласно плану, 2 миллиона евро будут выделены некоммерческим организациям, борющимся с дезинформацией, а еще 4 миллиона евро — чешским средствам массовой информации.

Хотя в плане не прописано, как именно будет распределяться финансирование, Михал Клима намекнул, что оно должно быть доступно как для малых, так и для крупных СМИ.

Напомним, во время второго тура выборов президента Чехии некоторые чешские сайты атаковали российские хакеры во главе с группой NoName057(16).