Чешское правительство начало обсуждение планов внести умышленное распространение дезинформации в Уголовный кодекс.
Об этом, как пишет "Европейская правда», говорится в публикации Euractiv.
Содержание проекта плана, еще не обнародованного, недавно появилось в средствах массовой информации. Он указывает на намерение уточнить правовой статус дезинформации и адаптировать уголовное законодательство.
— Существует большая экспертная дискуссия о том, достаточно ли действующее уголовное законодательство для борьбы со случаями дезинформации, — заявил в интервью газете Seznam Zprávy уполномоченный чешского правительства по вопросам СМИ и дезинформации Михал Клима.
По словам Михала Климы, действующее законодательство недостаточно охватывает вопросы фейковых новостей и нуждается в уточнении.
Согласно новому плану правительство предлагает ввести законодательство, которое позволит национальным органам власти блокировать сайты, распространяющие дезинформацию и угрожающие национальной безопасности. Такая мера применима только к дезинформации, которая распространяется из-за границы, сказал Клима.
Согласно плану, 2 миллиона евро будут выделены некоммерческим организациям, борющимся с дезинформацией, а еще 4 миллиона евро — чешским средствам массовой информации.
Хотя в плане не прописано, как именно будет распределяться финансирование, Михал Клима намекнул, что оно должно быть доступно как для малых, так и для крупных СМИ.
Напомним, во время второго тура выборов президента Чехии некоторые чешские сайты атаковали российские хакеры во главе с группой NoName057(16).
Чешское правительство начало обсуждение планов внести умышленное распространение дезинформации в Уголовный кодекс.
Об этом, как пишет "Европейская правда», говорится в публикации Euractiv.
Содержание проекта плана, еще не обнародованного, недавно появилось в средствах массовой информации. Он указывает на намерение уточнить правовой статус дезинформации и адаптировать уголовное законодательство.
— Существует большая экспертная дискуссия о том, достаточно ли действующее уголовное законодательство для борьбы со случаями дезинформации, — заявил в интервью газете Seznam Zprávy уполномоченный чешского правительства по вопросам СМИ и дезинформации Михал Клима.
По словам Михала Климы, действующее законодательство недостаточно охватывает вопросы фейковых новостей и нуждается в уточнении.
Согласно новому плану правительство предлагает ввести законодательство, которое позволит национальным органам власти блокировать сайты, распространяющие дезинформацию и угрожающие национальной безопасности. Такая мера применима только к дезинформации, которая распространяется из-за границы, сказал Клима.
Согласно плану, 2 миллиона евро будут выделены некоммерческим организациям, борющимся с дезинформацией, а еще 4 миллиона евро — чешским средствам массовой информации.
Хотя в плане не прописано, как именно будет распределяться финансирование, Михал Клима намекнул, что оно должно быть доступно как для малых, так и для крупных СМИ.
Напомним, во время второго тура выборов президента Чехии некоторые чешские сайты атаковали российские хакеры во главе с группой NoName057(16).