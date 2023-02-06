Япония установила ценовой потолок на российские нефтепродукты в соответствии с санкционной политикой стран «Большой семерки».

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Предельная цена российских нефтепродуктов со скидкой (например, мазут) составит 45 долларов за баррель, а для премиальных продуктов (например, дизельное топливо) – 100 долларов.

По данным японского МИД, мероприятия вступают в силу с 6 февраля. Для судов с российскими нефтепродуктами, закупленными и загруженными до 5 февраля и выгруженными до 1 апреля, предусмотрен переходный период на 55 дней.

Объявленные Японией ограничения соответствуют аналогичным мерам, которые Евросоюз ввел 5 февраля.

Напомним, с 5 февраля в Евросоюзе заработало эмбарго на российские нефтепродукты . Это означает, что странам-членам ЕС запрещено покупать нефтепродукты, производимые из российской нефти.