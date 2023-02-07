Экспорт российских нефти и газа в текущем году поставит несколько антирекордов. Об этом пишет ZN.ua, цитируя статью журналистки Юлии Самаевой.

Средняя цена на нефть Urals в январе 2023 – 49,5 дол. за баррель, что в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года. Это минимум с декабря 2020 года. Средняя цена Brent в январе составила $84. за баррель, то есть скидка на Urals – это 41%.

Однако уже при цене 50 дол. за баррель Минфин РФ недосчитается 2 трлн рублей нефтегазовых доходов, а дефицит федерального бюджета может разрастись до 5 трлн.

«Экспорт газа тоже идет на рекорд. По прогнозу BCS Global Markets, объемы поставок только в ЕС и Турцию в 2023 г. сократятся до 65 млрд куб. – показателя начала 80-х годов прошлого века. И цена расти не будет – аномально теплая зима в этом году оставила в европейских газохранилищах достаточные запасы, так что спрос на топливо 2023 года не будет ажиотажным», - пишет издание.

Напомним, остановившие бизнес из-за войны николаевские предприниматели могут получить помощь от иностранных партнеров.