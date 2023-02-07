Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что украинский народ удивляет мир своей стойкостью — несмотря на смертоносное насилие, отключение электроэнергии, повреждение энергетики в разгар зимы и взрывы.

Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, передает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

– И это насилие не проявляет никаких признаков послабления, – сказал он.

Мартин Гриффитс отметил, что спустя почти год после начала широкомасштабного вторжения россии в Украину «трагедия продолжается и разворачивается без видимого конца».

Он напомнил, что 17,6 миллиона человек, то есть почти 40% населения Украины, нуждаются в гуманитарной помощи. По подтвержденным данным ООН, убито более 7 тысяч мирных жителей. Почти 8 млн украинцев выехали в соседние страны, 5,3 миллиона являются внутренне перемещенными лицами, многие из них находятся в коллективных центрах.

- Бесчисленное количество людей целыми днями и неделями прячутся в подвалах, защищаясь от бомб, - добавил он.

По словам заместителя генсека, структуры ООН с начала войны оказали разную помощь 15,8 миллиона человек, в частности, в этом году более 1,3 миллиона человек предоставлена зимняя одежда.

Также ООН доставляет отопительные приборы, «хотя их недостаточно», твердое топливо и строительные материалы, добавил он, отметив, что «самая украинская власть, украинское правительство, как национальный, так и местные органы делают все это и многое другое».

Мартин Гриффитс в очередной раз подчеркнул, что у структуры ООН нет возможности пересечь линию разграничения для оказания помощи населению на оккупированных территориях.

- Несмотря на неоднократные попытки и переговоры, мы не смогли запустить конвои через линию разграничения, - отметил он.

Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов США на закупку средств для разминирования территории Николаевской области.