В Украине в настоящее время учтено 4,8 млн внутренне перемещенных лиц, однако их реальное количество составляет почти 7 млн, поэтому задача Минреинтеграции на 2023 год – интеграция внутренних переселенцев.

Об этом Минреинтеграции сообщает в Телеграмме, со ссылкой на слова вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

По словам чиновника, государство всячески пытается поддерживать переселенцев. К примеру, в прошлом году из бюджета выплатили 55 млрд грн пособия на проживание. Внутренние переселенцы получают от страны гуманитарную помощь, пищевые наборы, одежду и вещи первой необходимости.

Также, по ее словам, успешно реализуется правительственный проект «Работа» – возможность получения грантов по шести программам.

— Но помощь не должна ограничиваться этим. Она должна быть разносторонней. Это и социализация ВПЛ на новом месте жительства, и содействие их трудоустройству, и получение всех льгот, которые распространяются на остальных жителей. Они должны не ждать с протянутой рукой, а стать полноценными членами общин. В то же время, чувствовать собственную независимость, быть уверенными в ближайшем будущем себя, своих детей и родителей. Поэтому наша задача в 2023 году – найти как можно больше инструментов для этого. В том числе с помощью наших международных партнеров, – подытожила Верещук.

Напомним, что вынужденные переселенцы и николаевцы, пострадавшие от войны, могут получить 6 тысяч 600 гривен помощи.