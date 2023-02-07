Глава российского региона Чечня Рамзан Кадыров предложил после Украины «денацифицировать и десатанизировать» Польшу.
Об этом он написал в своем телеграмм-канале 6 февраля.
Глава Чечни комментировал намерения польских властей обратиться в США с просьбой увеличить поставки вооружения вместо того, которое Польша передала Украине, и заявил, что «поляки вовремя спохватились».
— В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она смущена: а что если после успешного окончания СВО («специальной военной операции» – так в России называют войну, – прим.) Россия начнет денацифицировать и демилитаризовать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польши», – написал Рамзан Кадыров.
После этого он добавил, что «неоднократно заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и, в первую очередь, на территории Польши».
Рамзан Кадыров также отметил, что Россия «может оказать организационную помощь» в проведении референдума в Силезии, поскольку этот регион Польши, по его мнению, «заслужил особый независимый статус и там крайне необходим референдум».
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, хочет, чтобы представители чеченских силовых подразделений выполняли судейские функции на украинских оккупированных территориях, считают аналитики Института изучения войны.
Глава российского региона Чечня Рамзан Кадыров предложил после Украины «денацифицировать и десатанизировать» Польшу.
Об этом он написал в своем телеграмм-канале 6 февраля.
Глава Чечни комментировал намерения польских властей обратиться в США с просьбой увеличить поставки вооружения вместо того, которое Польша передала Украине, и заявил, что «поляки вовремя спохватились».
— В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она смущена: а что если после успешного окончания СВО («специальной военной операции» – так в России называют войну, – прим.) Россия начнет денацифицировать и демилитаризовать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польши», – написал Рамзан Кадыров.
После этого он добавил, что «неоднократно заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и, в первую очередь, на территории Польши».
Рамзан Кадыров также отметил, что Россия «может оказать организационную помощь» в проведении референдума в Силезии, поскольку этот регион Польши, по его мнению, «заслужил особый независимый статус и там крайне необходим референдум».
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, хочет, чтобы представители чеченских силовых подразделений выполняли судейские функции на украинских оккупированных территориях, считают аналитики Института изучения войны.