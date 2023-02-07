Глава российского региона Чечня Рамзан Кадыров предложил после Украины «денацифицировать и десатанизировать» Польшу.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале 6 февраля.

Глава Чечни комментировал намерения польских властей обратиться в США с просьбой увеличить поставки вооружения вместо того, которое Польша передала Украине, и заявил, что «поляки вовремя спохватились».

— В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она смущена: а что если после успешного окончания СВО («специальной военной операции» – так в России называют войну, – прим.) Россия начнет денацифицировать и демилитаризовать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польши», – написал Рамзан Кадыров.

После этого он добавил, что «неоднократно заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и, в первую очередь, на территории Польши».

Рамзан Кадыров также отметил, что Россия «может оказать организационную помощь» в проведении референдума в Силезии, поскольку этот регион Польши, по его мнению, «заслужил особый независимый статус и там крайне необходим референдум».

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, хочет, чтобы представители чеченских силовых подразделений выполняли судейские функции на украинских оккупированных территориях, считают аналитики Института изучения войны.