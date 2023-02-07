В Николаеве старший следователь Территориального управления Государственного бюро расследования незаконно вернул нарушителям более 1,2 миллиона долларов, незаконно вывозимых из Украины.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Следствие установило, что в марте 2022 года в одном из пунктов пропуска в Одесской области сотрудники Одесской таможни и Госпогранслужбы обнаружили у гражданина 716 тысяч долларов США, которые тот пытался незаконно перевезти в ЕС, скрывая этот факт от таможенников.

— При составлении работниками таможни протокола о нарушении правил, предусматривающего безальтернативное изъятие денежных средств, в пункт пропуска прибыл старший следователь ГБР. Он вмешался в процесс и без всяких законных оснований изъял 716 тысяч долларов США. Впоследствии подозреваемый должностное лицо незаконно вернул гражданину изъятые деньги, которые были предметом дела об админправонарушениях и находились в распоряжении таможенных органов, — говорится в сообщении.

В конце июля суд признал гражданина виновным в нарушении таможенных правил, предусмотренном ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, и наложил штраф почти в 21 миллион гривен с конфискацией в доход государства изъятых 716 тысяч долларов США. Впоследствии это решение подтвердило и апелляция.

— Однако выполнить судебное решение об обращении в доход государства 716 тысяч долларов США стало невозможным, поскольку изъятые деньги уже вернули гражданину, — отметили в НАБУ.

В ходе расследования преступления установлено, что такой случай был не единичным. В апреле 2022 года при аналогичных обстоятельствах подозреваемый следователь ДБР безосновательно изъял 541 тысячу долларов США, которые впоследствии были незаконно возвращены гражданину. В конце сентября 2022 года суд признал гражданина виновным в нарушении таможенных правил и наложил штраф в почти 16 миллионов гривен с конфискацией в доход государства изъятых 541 тысяч долларов США, решение суда вступило в законную силу. Однако выполнить судебное решение, как и предыдущее, тоже оказалось невозможным.

В начале февраля должностному лицу сообщено о новом подозрении по ч. 2 ст. 343, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Напомним, что днем 1 февраля Кабинет министров уволил руководителя Государственной таможенной службы и двух его заместителей.