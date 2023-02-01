Вячеслав Демченко

Днем 1 февраля Кабинет министров уволил руководителя Государственной таможенной службы и двух его заместителей.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Был уволен и. о. председателя таможенной службы Вячеслава Демченко, первого заместителя главы Александра Щуцкого и заместителя главы Руслана Черкасского.

По информации нардепа, исполнять обязанности главы таможни будет заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что сегодня будет уволен весь руководящий состав Таможенной службы.

Летом был задержан начальник таможенного поста «Рени» Одесской таможни, который, по данным следствия, требовал взятки с экспортеров зерновых во время блокады украинских портов. Ему грозит до 10 лет с решеткой.