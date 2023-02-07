Компании, конечным бенефициаром которых является Оксана Марченко – супруга бывшего нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене – финансировали Росгвардию и российское МВД.

О ликвидации схемы рассказала Служба безопасности Украины.

Оксана Марченко - конечный бенефициар сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.

— Установлено, что эти компании платили рашистам якобы за охрану недвижимости Медведчука на территории полуострова. Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты «налогов и сборов». Общая сумма произведенных платежей в пользу страны-агрессора составляет более 50 млн в гривневом эквиваленте. Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве. Затем «крымская» фирма подписала соответствующие «охранные» соглашения со структурами росгвардии и МВД РФ», – рассказали в СБУ.

Милиционеры отметили, что компания Марченко продолжила финансировать российский бюджет и после начала полномасштабной войны.

В ходе 11 обысков на объектах недвижимости супруги Медведчука, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили: документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с поличным; печати и банковские карты, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.

Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Напомним, в мае 2021-го Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

В сентябре Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Всех их обменяли на задержанного Виктора Медведчука. До этого он рассказал силовикам все, что нужно было знать, вывел на других предателей, в общем, сдал всех.

Как известно, Виктору Медведчуку грозило лишение свободы сроком до 15 лет. В апреле он был схвачен при попытке побега из Украины.

Ранее Виктор Медведчук рассказал, что занимался вопросами вывода из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» по просьбе экс-президента Петра Порошенко.