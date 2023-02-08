Компания Google разрабатывает свой ответ СhatGPT – чатбот с искусственным интеллектом Bard.

Его представят на Google Presents в Париже в среду, 8 февраля, пишет Engadget.

По словам генерального директора Google Сундара Пичаи, Bard будет «экспериментальным разговорным сервисом искусственного интеллекта». Он создан на основе существующей платформы Google Language Model for Dialogue Applications (LaMDA), которую компания разрабатывала последние два года.

— Bard стремится соединить широту мировых знаний с мощью, интеллектом и креативностью наших широких языковых моделей. Он использует информацию из интернета, чтобы предоставить свежие высококачественные ответы, – заявил он.

Первоначально Google выпустит упрощенную версию LaMDA, которая будет доступна ограниченной группе доверенных пользователей. Они оставят отзывы, проанализированные Google. Также компания проведет внутреннее тестирование.

Он также анонсировал новые функции на основе искусственного интеллекта в Google-поиске. Он добавил, что такие возможности станут доступными для пользователей скоро.

Напомним, генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи в электронном письме к сотрудникам известил их о сокращении штата на 12 тысяч должностей по миру.