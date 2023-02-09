Иран уже использовал против Израиля свои дроны, которые сейчас россияне используют в войне. Поэтому израильская сторона заинтересована в изучении опыта украинцев.

Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал в интервью журналисту Василию Голованову.

При этом, по его мнению, трудно оценить возможность передачи от иранской стороны для россиян баллистических ракет, но вопрос дронов также является беспокоящим Израиль.

— Поскольку мы понимаем, что эти дроны активно используются против Украины, а завтра они могут использоваться против Израиля, и уже предпринимались такие попытки. Но это не было так массово, как это делается против Украины. Поэтому, как бы это цинично не звучало, но мы учимся на вашем опыте, изучаем как вам удается справляться с иранскими дронами, — отметил он.

Напомним, в иранской провинции Исфахан произошел мощный взрыв на производящем боеприпасы военном заводе. Иранские государственные СМИ со ссылкой на Министерство обороны сообщили, что предприятие атаковали беспилотники.