Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин «уже потерял Украину», а помощь Киеву на фоне российского вторжения бессрочна.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью PBS NewsHour, передает Укринформ.

— У Путина нет никакого шанса, он уже потерял Украину. Он думал, что если вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: «Входите». Во-вторых, он считал, что произойдет то, что НАТО рухнет, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать....Ничего из этого не происходит, - сказал Джо Байден на следующий день после выступления с речью в Конгрессе, в которой выразил поддержку Украине.

По его словам, НАТО координирует свои действия в поддержку Украины.

На вопрос, помощь ли Украине бессрочна, президент США ответил: «Да, это так».

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании заявил, что Россия проиграет в войне и это изменит мир.