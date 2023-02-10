Венгрия планирует сотрудничать с Хорватией для увеличения пропускной способности Адриатического трубопровода, по которому в Венгрию поступает нероссийская нефть.

Об этом заявил Гергель Гуляш, руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Гергель Гуляш сказал, что правительство обсудило свою энергетическую стратегию до 2030 года, которая будет включать предоставление Дунайскому нефтеперерабатывающему заводу венгерской нефтегазовой группы MOL возможности перерабатывать больше нероссийской нефти.

Венгрия, не имеющая выхода к морю, в Центральной Европе является одной из стран региона, наиболее зависимой от импорта российского сырья Нефтеперерабатывающий завод MOL получает нефть по трубопроводу «Дружба».

«Дружба» берет свое начало в России и разветвляется на Беларусь Украину, где снова разделяется для поставок в зависящие от нее страны Восточной и Центральной Европы, включая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии, Чехии и Словакии.

«Мы знаем, что если бы сейчас не было сырой нефти из России, то поставки могли бы идти только через море, по Адриатическому трубопроводу. Так что это проект особой важности, который Венгрия хотела бы реализовать вместе с Хорватией», — сказал он на брифинге.

Гергель Гуляш сказал, что ядерная энергетика, возобновляемые источники энергии, включая солнечную энергию, и развитие национальной энергосистемы будут центральными элементами стратегии, которую правительство планирует финансировать за счет средств фонда восстановления Европейского Союза, как только будет достигнуто соглашение о деньгах.

Брюссель приостановил выплату средств ЕС Венгрии из-за спора о верховенстве закона, но Будапешт надеется разблокировать средства до середины года.

Напомним, 1 февраля в России сообщили о ракетном ударе по системе «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. По нему РФ прокачивает нефть через Беларусь в Европу.