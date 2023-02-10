Россия подняла на воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Есть угроза ракетного удара по Украине.

Об этом сообщил начальник военной администрации Киева Сергей Попко.

Он отметил, что главной целью ночной атаки дронами-камикадзе была разведка расположения сил украинских ПВО и поражение энергетических объектов.

– На данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Имеется большая угроза ракетного удара. Поэтому еще раз подчеркиваю – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. При объявлении тревоги немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя и близких. Верьте в наше ПВО! – написал Попко.

В Украине объявили воздушную тревогу.

С аэродрома в Беларуси взмыло российское МиГ-31К, сообщает мониторинговая группа.

Напомним, что в ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили ракетами и иранскими дронами по объектам критической инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской области.