В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили ракетами и иранскими дронами по объектам критической инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской области.

Запорожье подверглось наиболее массированной атаке с начала полномасштабной войны. За час зафиксировано 17 ударов по областному центру, атакованы объекты энергетической инфраструктуры.

Также россияне обстреляли объекты критической инфраструктуры в Харькове – зафиксировано 10 взрывов. В городе возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что около 04:00 россияне попали иранскими дронами в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Защитники неба ночью сбили партию дронов, которыми россияне атаковали Днепропетровщину. После этого оккупанты запустили ракету по Криворожскому району. Там есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, разрушения серьезные, ранен 46-летний работник предприятия.

В Песчанском сообществе обломки ракеты упали на крышу двухэтажного дома. Возник пожар, люди не пострадали.

Ранее морпехи 501-го отдельного батальона морской пехоты показали, как ликвидируют российских захватчиков на Донетчине с помощью дронов.