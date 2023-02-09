Морпехи 501-го отдельного батальона морской пехоты показали, как ликвидируют российских захватчиков в Донецкой области с помощью дронов.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале бригады.

— Операторы бпла в лучших украинских традициях встречают оккупанта «хлебом-солью» с неба. От такого щедрого гостеприимства российские солдаты изо всех сил направляют лаптями или остаются на поле боя, ожидая концерт кобзона, — говорится в описании под видео на канале николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.