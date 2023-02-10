Соединенные Штаты изучат возможность введения санкций против организаций, связанных с полетом воздушных шаров, один из которых был сбит американскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

В Вашингтоне уверены, что производитель китайского воздушного шара, сбитого в минувшие выходные у восточного побережья США, имеет прямое отношение к Народно-освободительной армии.

В ФБР, возглавляющем расследование по изучению найденных остатков воздушного шара, сообщили, что они получили лишь ограниченные вещественные доказательства и еще не располагают достаточной информацией для оценки его возможностей.

«Нам еще рано делать какие-то выводы по этому процессу, и доказательства, обнаруженные и доставленные в ФБР, все еще крайне ограничены», — сказал представитель бюро.

Отдельно в четверг, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям, заместитель госсекретаря Венди Шерман назвала полет китайского воздушного шара еще одним признаком усилий Пекина по изменению международного порядка.

«Этот безответственный поступок в полной мере продемонстрировал то, что мы давно признали: Китай стал более репрессивным внутри страны и более агрессивным за границей», — заявила она на слушаниях.

Она также отметила, что Вашингтон будет продолжать блокировать использование Китаем американских технологий для модернизации своей армии.

Однако заместитель госсекретаря выразила надежду, что Вашингтон и Пекин смогут продолжить совместную работу по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, в начале февраля Военно-воздушные силы США сбили китайский аэростат, по неизвестным причинам оказавшийся в небе над Штатами.

Американская разведка считает, что Китай использовал слой-шпион в рамках обширной программы наблюдения. Пекин мог собирать данные в странах, представляющих для него стратегический интерес.