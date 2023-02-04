Военно-воздушные силы США сбили китайский аэростат, по неизвестным причинам оказавшийся в небе над Штатами.

Об этом сообщает Associated Press.

Аэростат летел на высоте около 18 километров у Южной Каролины. После этого Военно-морские силы страны отправились на поиски обломков воздушного шара, чтобы их исследовать.

2 февраля над штатом Монтана в районе расположения секретных ракетных объектов заметили китайский разведывательный аэростат, но не стали его сбивать. Такие аппараты ранее фиксировались над Гавайями и Гуамом.

В Вашингтоне заявили, что Китай тем самым показал, что пренебрегает суверенитетом Соединенных Штатов. Со своей стороны, Пекин призвал Вашингтон не торопиться с выводами о шпионских функциях пули.

После этого прессслужба Министерства иностранных дел Китая заявила, что это якобы был беспилотный научный дирижабль, оказавшийся в воздушном пространстве США из-за форс-мажорных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что некоторые государственные компании Китая оказывают России поддержку в войне с Украиной. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена предоставила китайскому правительству доказательства такой помощи.