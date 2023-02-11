Страны Европейского союза не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

— Мы вчера поздней ночью обсуждали поставки боеприпасов, которые очень нужны сейчас Украине. На наше предложение не было положительной реакции со стороны некоторых стран, сказал он.

Моравецкий считает, что совместные закупки были бы в пользу всех стран ЕС, НАТО и Украины.

— Но как и дискуссия о танках казалась в начале совершенно невозможной, как дискуссия о (системах ПВО, — прим.) Patriot отодвигалась, то я думаю, что и к теме боеприпасов мы скоро вернемся на следующем саммите ЕС, — заявил польский премьер.