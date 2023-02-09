Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявляет, что Евросоюз должен перейти к следующему шагу и рассмотреть возможности предоставить истребители Украине.

Об этом она сказала перед выступлением президента Украины Владимира Зеленского в Европарламенте.

— Мы оказываем военную помощь и оборудование. Сейчас страны-члены должны перейти к следующему шагу и рассмотреть возможности предоставить истребители и оружие дальнего действия. Наш ответ должен быть пропорционален угрозе, а он очень большой, — сказала она.

Она добавила, что необходимо принять конкретные меры, чтобы приблизить победу и реальный мир.

— Вам не нужно убеждать всех нас в том, насколько эти самолеты важны… Мы должны принять конкретные меры, чтобы приблизить победу и реальный мир. Мы должны привлечь к ответственности ответственных за преступления. Хочу повторить обещание, данное мной, когда я приехала в прошлом году в Киев, - мы с вами, мы с вами и будем с вами, — добавила президент Европарламента.

Напомним, что президент Владимир Зеленский выражает признательность нынешним лидерам стран Европы, оказывающим Украине беспрецедентную поддержку.