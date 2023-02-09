Президент Владимир Зеленский благодарит нынешних лидеров стран Европы, которые оказывают Украине беспрецедентную поддержку.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления в Европарламенте в четверг, 9 февраля, пишет Украинская Правда.

– Сегодня на заседании Европейского совета у меня будет возможность поблагодарить лично глав государств, правительств Европы, чьи решения за этот год позволили действительно нашему континенту сделать то, что предыдущая волна лидеров считала невозможным.

Европа наконец-то освобождается от разрушительной зависимости от российского ископаемого топлива, Европа очищается от коррупционного влияния российского олигархического бизнеса, Европа защищается от инфильтрации агентов российских спецслужб, которые рассматривали Европу уже даже как место для охоты за оппонентами российской диктатуры.

Впервые в своей истории ЕС оказывает военную помощь такому масштабу и впервые в истории готовит, я верю, положительную оценку внутренним реформам в европейской стране, которая защищается в этой тотальной войне, и одновременно, воюя, модернизирует свои институты.

Мы приближаемся к Евросоюзу. Украина будет членом Евросоюза. Побеждающая Украина - членом побеждающего Евросоюза, - сказал Владимир Зеленский.