В Польше не исключили, что могут закрыть все пропускные пункты на границе с Белоруссией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Брюсселе.

— Причина закрытия пограничного перехода в Бобровниках — рост напряженности в отношениях с Беларусью. К Белоруссии инструментально относятся россияне и Кремль. Для нас и для Украины и Европы это все более опасное явление, сказал он.

Ранее сообщалось, что с 10 февраля Польша закрывает пограничный переход с Беларусью «Бобровники - Берестовица». Такое решение было принято в целях безопасности.