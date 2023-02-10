В Беларуси вынесли приговор трем «рельсовым партизанам». Двое из них приговорены к 22 годам лишения свободы.

Как сообщает мониторинговая группа «Белорусский Гаюн», согласно решению «суда»:

Дмитрий Климов и Владимир Аврамцев осужден на 22 года лишения свободы;

Евгения Минкевича – на 1,5 года лишения свободы.

— Известно, что ночью с 27 на 28 марта 2022 под Осиповичами они подожгли релейный шкаф, в них стреляли, им удалось скрыться, но позже их задержали. Дмитрию во время задержания прострелили ногу и избили, Владимиру разбили лицо, Евгения тоже избивали, – пишет мониторинговая группа.

Отмечается, что в феврале и марте 2022 года в Беларуси было осуществлено по меньшей мере 12 акций саботажа на железной дороге и две крупные кибератаки. В настоящее время были задержаны 13 белорусов.

Напомним, в следственном изоляторе российского Новочеркасска скончался осужденный на 13 лет лишения свободы по делу крымских мусульман крымчанин Джемиль Гафаров.