В следственном изоляторе российского Новочеркасска скончался осужденный на 13 лет лишения свободы по делу крымских мусульман крымчанин Джемиль Гафаров.

Об этом общественному объединению «Крымская солидарность» сообщила адвокат Лиля Гемеджи.

— Я позвонила в СИЗО, мне сообщили, что он скончался. Сказали, что его сегодня заберут в морг, – сказала Лиля Гемеджи.

Ранее адвокат Гафарова Эмиль Курбединов сообщал, что в СИЗО Новочеркасска его подзащитному отказывают в проведении медицинского обследования.

13 января «Крымская солидарность» со ссылкой на правозащитный офис крымских адвокатов сообщала, что состояние здоровья осужденного по делу крымских мусульман политзаключенного Джемиля Гафарова «резко ухудшилось».

По словам супруги заключенного Разие Гафаровой, в 2017 году, к возбуждению уголовного дела, ее муж перенес значительный инфаркт миокарда. В том же году ему диагностировали ХПН с нарушением фильтрации почек. Политзаключенный нуждается в регулярном диализе почек, который в условиях СИЗО проводить невозможно.

Напомним, утром 24 января на севере Крыма в Джанкое и Джанкойском районе российские силовики провели обыски в домах крымских татар : Экрема Кроша в селе Ближнегородское, у Айдера Асанова и Рефата Сейдаметова в Тимофеевке, в Османа Абдуразакова в Днепр. Мамбетова в Джанкое. Всех шестерых задержали.

25 января в 9 утра в Симферополе начали выбирать меры пресечения задержанным «за связи с Украиной» крымским мусульманам.