Российские силовики задержали уже 18 крымскотатарских активистов, которые пришли в здание подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя поддержать обвиняемых в терроризме крымских мусульман.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», опубликовав имена задержанных.

По данным корреспондента «Крымской солидарности» Куламета Ибраимова, также задержанного под судом, сейчас российские силовики везут их в отдел полиции РФ «Центральный».

Напомним, утром 24 января на севере Крыма в Джанкое и Джанкойском районе российские силовики провели обыски в домах крымских татар : Экрема Кроша в селе Ближнегородское, у Айдера Асанова и Рефата Сейдаметова в Тимофеевке, в Османа Абдуразакова в Днепр. Мамбетова в Джанкое. Всех шестерых задержали.

25 января в 9 утра в Симферополе начали выбирать меры пресечения задержанным «за связи с Украиной» крымским мусульманам.