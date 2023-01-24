Утром 24 января спецслужбы РФ начали массовые обыски в домах крымских татар. Обыски провели в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма. оккупанты задержали 6 человек.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

— С 4 часов утра в Крыму продолжаются новые обыски в домах крымских татар. Жители Джанкойского района сообщают о действиях спецслужб по нескольким адресам, говорится в сообщении.

Отмечается, что с обысками пришли к родному брату политзаключенного Энвера Кроша – Экрема Кроша, проживающего в с. Ближнегородское.

Кроме того, силовики обыскали дом брата политзаключенного Эдема Бекирова – Османа Абдуразакова, проживающего в с. Днепровка.

Также обыски прошли у Айдера Асанова в с. Тимофеевка, Рефата Сейдаматова в с. Тимофеевка, Лемана Зекирьяева в г. Джанкой, Халила Мамбетова в г. Джанкой.

Сообщается, что всех шестерых задержали и увезли в управление ФСБ Крыма. Точное место их пребывания никто из родственников не знает.

Напомним, в рамках мобилизации, о начале которой несколько дней назад объявил российский президент Владимир Путин, повести начали раздавать и на территории временно оккупированного полуострова Крым.