Правоохранительные органы Италии и Бельгии задержали двух депутатов Европейского парламента, подозреваемых в получении взяток от Катара и Марокко в обмен на поддержку их позиций в ЕП.

Об этом сообщает DW.

«В Италии вечером в пятницу, 10 февраля, полиция задержала евродепутата Андреа Коццолино на основании европейского ордера на арест. Ранее в этот день в Брюсселе арестовали и допросили в прокуратуре другого депутата Европарламента - Марка Тарабеллу», - говорится в сообщении.

Как отмечается, оба политика обвиняются в получении выгоды от «третьих стран» ради влияния на решения в Европейском Союзе. По данным СМИ, речь идет о Катаре и Марокко.

В частности, Марка Тарабеллу подозревают в том, что в течение двух лет он «поддерживал определенные позиции в Европейском парламенте в пользу третьей страны в обмен на денежные выплаты» на общую сумму от 120 до 140 тысяч евро, говорится в отчете Европарламента.

Андреа Коццолино, по данным следствия, также за денежное вознаграждение «могла быть причастна к актам коррупции, возникшим вследствие вмешательства одного или нескольких иностранных государств с целью повлиять на дебаты и решения, принимаемые в Европейском парламенте».

Оба евродепутата были лишены депутатской неприкосновенности в начале февраля на фоне расследования коррупционных деяний и исключены из группы социал-демократов в ЕП. И Тарабелла, и Коццолино отрицают свою вину.

Как сообщалось, 9 декабря 2022 года вице-президента Европарламента Еву Кайли задержали по подозрению в коррупции. Агенты Центрального управления по борьбе с коррупцией провели более 15 обысков в Брюсселе и задержали четырех человек.

Бельгийская прокуратура подозревает, что Катар пытался из-за них «повлиять на решение ЕП с помощью значительных денежных сумм и подарков». Их обвиняют в создании преступной организации, отмывании средств и коррупции. Во время обысков у подозреваемых изъято 1,5 миллиона евро.