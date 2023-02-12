В Великобритании ведутся дискуссии о передаче Украине противокорабельных ракет Harpoon или ракет класса «воздух-поверхность» Storm Shadows.

Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда».

Издание сообщает, что источники в украинском оборонном ведомстве подтвердили, что Киев готов использовать ракеты для удара по аннексированному Крыму.

Ракеты Harpoon стоят около 1,2 миллиона фунтов стерлингов каждая и имеют максимальную дальность 240 километров. Ракеты Storm Shadow стоят около 2,2 миллионов фунтов стерлингов и могут обстреливать цели на расстоянии до 560 км, хотя модифицированные версии для экспорта имеют значительно меньшую дальность.

В настоящее время продолжаются переговоры, чтобы решить, сколько именно британских ракет дальнего радиуса действия может быть отправлено, несмотря на предварительные опасения, что предоставление Украине возможности наносить трансграничные удары по России может привести к эскалации конфликта, отмечает издание.

Противокорабельные ракеты Harpoon ранее уже передала Украине Дания, и они могут быть адаптированы для стрельбы из грузовиков, хотя они будут менее точными при атаке наземных целей. Ракеты Storm Shadow также можно запускать с земли, но вероятно, что они будут установлены на украинских самолетах.

Ранее сообщалось, что первая партия шведских зенитных пушек L-70, которые Литва передает Украине, и боеприпасы к ним уже прибыли на территорию Украины.