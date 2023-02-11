Первая партия шведских зенитных пушек L-70, которые Литва передает Украине, и боеприпасы к ним уже прибыли на территорию Украины.

Как сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Партия зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые Литва передает Украине для помощи в защите критической инфраструктуры, уже прибыли в Украину», - написал он.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен подтвердила, что Украина запросила передачу истребителей F-16.