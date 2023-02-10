Министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен подтвердила, что Украина запросила передачу истребителей F-16.

Об этом сообщает «Европейская правда».

— Мы должны обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно смотреть на последствия, это не может произойти в одну ночь. Мы должны быть честными по этому поводу, – сказала министр.

По ее словам, страна очень серьезно относится к запросу, но вопрос истребителей решается не так-то просто.

Прежде, чем украинская армия сможет использовать истребители, солдаты должны пройти соответствующую подготовку. А самолет является оборонной системой США, поэтому на него требуется разрешение американского правительства.

Оллонгрен не исключает, что в долгосрочной перспективе Украина станет одной из стран, где будет использоваться F-16.

— Страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как это было раньше, – отметила она.

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес исключил возможность быстрого предоставления истребителей Украине.