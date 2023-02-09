Министр обороны Британии Бен Уоллес исключил возможность быстрого предоставления истребителей Украине.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Уоллес подчеркнул, что поставки самолетов потенциально могут занять месяцы. Он отметил, что вместо этого Великобритания сосредоточена на использовании альтернативного обеспечения воздушной обороны Украины.

Выступая на конференции в Риме, Уоллес сказал, что воздушная поддержка и поддержка подвижных войск может быть обеспечена с помощью ракет дальнего радиуса действия и беспилотных летательных аппаратов.

Он отметил, что было бы «реалистичнее и продуктивнее» предположить, что Британия предоставит Украине самолеты в долгосрочной перспективе для обеспечения ее безопасности после завершения войны с Россией.

— Это не обычный случай буксировки самолета к границе. Британия знает, что нужно Украине, и очень рада помочь многими способами, пытаясь добиться эффекта. Такого же эффекта можно достичь, но потенциально другим способом — и не тратя на это месяцы, — сказал он.

Уоллес подчеркнул, что его обязанность — обеспечить Великобританию и НАТО самолетами, необходимыми для их обороны.

Напомним, что президент Европейского парламента Роберт Мецол заявляет, что Евросоюз должен перейти к следующему шагу и рассмотреть возможности предоставить истребители Украине.