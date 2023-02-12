В штурмовые бригады «Гвардия наступления» поступило более 27 тысяч обращений, из которых более 15 тысяч заявок на поступление.

Об этом сообщила представитель МВД Марьяна Рева в эфире телемарафона, передает УП.

— За чуть больше недели активной кампании мы отмечаем большую активность людей к этой теме. В общей сложности мы получили на сегодняшний день более 27 тысяч обращений. В эту цифру входят и консультации, предоставляемые работниками в ЦНАПах, а также через горячую линию, их зафиксировано более 12 тысяч. Если мы говорим конкретно о заявках от добровольцев на вступление, в присоединение к нашим бригадам, то их на сегодняшний день уже более 15 тысяч. Люди активно записываются, перед этим они активно расспрашивают у наших консультантов об условиях, о том, что их ожидает, - сказала Марьяна Рева.

Пресс-секретарь МВД сообщила, что более 800 человек уже прошли военно-врачебные обследования и приобщены на следующие этапы.

Рева отметила, что формирование 8 бригад, в которые сейчас идет отбор, будут проводить до 1 апреля, однако затем будут формироваться следующие штурмовые бригады.

— Формирование восьми бригад, которые мы сейчас активно коммуникируем, будет проводиться до 1 апреля. Однако мы видим, что есть большой интерес со стороны добровольцев, и можем уже спрогнозировать, что будет формирование дальнейших штурмовых бригад. Конечно, этот резерв лиц, которые пока не пройдут в эти бригады, обязательно будут приглашены на отбор в следующие бригады, - рассказала представитель МВД.

2 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад «Гвардия наступления» для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.

3 февраля МВД отчиталось, что рекрутинговая кампания стартовала достаточно активно.

Всем военным, которые станут штурмовиками в «Гвардии наступления», обещают перечень социальных гарантий, среди которых возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.