Посольство США в Москве призвало своих граждан срочно покинуть территорию Российской Федерации. В частности, из-за непредсказуемых последствий вторжения российских войск в Украину.

Об этом заявило дипломатическое представительство.

— Не въезжайте в Россию из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничения полетов в Россию и Россию, — говорится в сообщении.

В посольстве объясняют, что им проблематично оказать помощь американцам в России в тех условиях, при которых дипведомство вынуждено работать на территории РФ.

— Граждане США, проживающие или путешествующие в Россию, должны немедленно уехать. Проявляйте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний, — говорится в заявлении.

Там напомнили, что в сентябре российское правительство мобилизовало граждан в Вооруженные Силы в поддержку своего вторжения в Украину.

— Россия может отказаться признать гражданство США с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их, — предупредили в посольстве.

Также отмечено, что варианты коммерческих рейсов в РФ очень ограничены и часто недоступны.

— Если вы хотите покинуть Россию, вам следует как можно быстрее сделать это самостоятельно. У посольства США есть серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США в выезде из страны, а варианты транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными, — добавляют в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке судили 47-летнюю россиянку, которая хотела отравить украинку с похожей внешностью, чтобы «угнать» ее личность.