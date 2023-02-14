Швейцарская международная финансовая группа Credit Suisse заявила, что заморозила на своих счетах российские средства на сумму более 17,6 миллиарда швейцарских франков (17,8 миллиарда евро).

Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на швейцарскую газету Tages-Anzeiger.

Как отмечается, только 4 миллиарда евро из этих денег принадлежат людям, входящим в санкционный список Швейцарии. Остальные же 13,8 миллиарда евро принадлежат лицам, санкции против которых ввели другие страны.

По данным газеты, некоторые замороженные активы принадлежат Центральному банку РФ и российскому государству. Всего в Швейцарии насчитывается около 50 млрд долларов российских средств.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения соответствующих санкций Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,2 млрд евро.