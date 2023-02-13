В московских аэропортах пограничники по несколько часов опрашивают мужчин, возвращающихся в Россию из-за границы. В настоящее время проверяют граждан, находившихся за границей более 4-5 месяцев.

Об этом сообщает Telegram-канал «Военный омбудсмен».

— Например, в аэропорту Внуково пограничники более 3 часов без оформления опрашивают мужчин о причинах выезда из страны и знакомых, в том числе из оппозиционеров. Каждый такой «разговор» сопровождается проверкой телефона: сотрудники смотрят галерею, историю браузера, переписку и настройку телефона, – говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, пограничники рассказали, что в настоящее время идет проверка граждан, находившихся за пределами России более 4-5 месяцев.

Там напоминают, что такая практика имела место в начале 2022 и после объявления мобилизации.

В то же время, «Военный омбудсмен» отмечает, что такие «беседы» и изучение содержимого телефона законом не предусмотрены.

— Пограничная служба не может требовать разблокирования телефона, а может только изъять его при наличии оснований подозревать вас в совершении правонарушения. При этом должен быть составлен соответствующий протокол. К тому же должностные лица не могут требовать от граждан документов и других сведений, представление которых не предусмотрено законодательством РФ, – добавили в Telegram-канале.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины считает, что Россия не готова ко второй волне мобилизации, а потому отсрочит ее.