Главное управление разведки считает, что Россия не готова ко второй волне мобилизации, поэтому отсрочит ее.

Об этом представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил во время интервью The Wall Street Journal, передает пресс-служба ведомства.

— Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочят ее, потому что не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны. Они тогда не были готовы к столь масштабной мобилизации, не готовы и сейчас, – заявил представитель ГУР МО Украины.

Он добавил, что если Россия продолжит новый раунд мобилизации, она пострадает от тех же проблем, которые обнаружила предыдущая волна, включая нехватку современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточное количество боеспособных офицеров, обучение огромному наплыву неподготовленных людей.