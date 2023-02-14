Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Канады.

«Способность посольства Канады в Польше предоставлять консульские услуги в Беларуси очень ограничена», — говорится в сообщении.

Гражданам Канады рекомендуют покинуть Беларусь коммерческим транспортом.

Также канадцы сообщили, что следует избегать путешествий в Беларусь из-за риска выборочного применения местных законов и войны России против Украины.

Напомним, в Беларуси вынесли приговор трем «рельсовым партизанам». Двое из них приговорены к 22 годам лишения свободы.