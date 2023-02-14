Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Канады.
«Способность посольства Канады в Польше предоставлять консульские услуги в Беларуси очень ограничена», — говорится в сообщении.
Гражданам Канады рекомендуют покинуть Беларусь коммерческим транспортом.
Также канадцы сообщили, что следует избегать путешествий в Беларусь из-за риска выборочного применения местных законов и войны России против Украины.
Напомним, в Беларуси вынесли приговор трем «рельсовым партизанам». Двое из них приговорены к 22 годам лишения свободы.
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Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Канады.
«Способность посольства Канады в Польше предоставлять консульские услуги в Беларуси очень ограничена», — говорится в сообщении.
Гражданам Канады рекомендуют покинуть Беларусь коммерческим транспортом.
Также канадцы сообщили, что следует избегать путешествий в Беларусь из-за риска выборочного применения местных законов и войны России против Украины.
Напомним, в Беларуси вынесли приговор трем «рельсовым партизанам». Двое из них приговорены к 22 годам лишения свободы.