Под Москвой обнаружили мертвым генерал-майора и бывшего заместителя начальника отдела российского МВД по борьбе с «экстремизмом» Владимира Макарова.

Как сообщают российские СМИ, его тело обнаружили утром 13 февраля в его загородном доме в селе Голиково.

По предварительным данным, он покончил с собой – застрелился.

Владимир Макаров был освобожден от должности в управлении МВД по борьбе с экстремизмом (также известный как Центр «Е», – прим.) в январе этого года.

Центр «Е» – это репрессивный орган, преследующий участников протестных акций и следящий за публикациями в соцсетях с критикой власти. Также сотрудники Центра «Е» преследуют крымских татар в оккупированном Крыму, проводят обыски и аресты.

Напомним, более 20 генералов российской армии погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину , сообщает Nikkei, ссылаясь на данные разведки Японии, полученные в сотрудничестве с США и странами Европы.