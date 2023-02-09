Более чем 20 генералов российской армии погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Nikkei, ссылаясь на данные разведки Японии, полученные в сотрудничестве с США и странами Европы.

Об этом пишет «Медуза».

Согласно одной версии, которую приводит Nikkei, украинская армия смогла выйти на российских генералов по сигналам мобильных телефонов. По другой версии, этому способствовали информаторы украинской стороны в оккупированных регионах Донбасса, сказал неназванный высокопоставленный сотрудник японской разведки.

В августе 2022 года военная разведка Великобритании заявила, что не менее 10 российских генералов погибли за время войны в Украине.

Напомним, в мае глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов приезжал в Украину для повышения качества полевого командования, но сам чуть не погиб и ретировался после меткой стрельбы украинской артиллерии.