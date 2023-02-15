Болгария не вводила санкции против российских граждан или компаний, включенных в санкционный список ЕС, с момента их первого введения после аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом говорится в материале Euractiv и Mediapool.bg, ссылающемся на данные, предоставленные национальным налоговым агентством.

В целом, на сегодняшний день ЕС ввел санкции против 1 386 российских граждан и 171 компании, а также всех связанных с ними физических и юридических лиц. В прошлом году он заморозил более 300 миллиардов евро в российских банках и 20 миллиардов евро в принадлежащих российским олигархам активах. Даже часто отстаивающая позиции в пользу России Венгрия заморозила российские активы на сумму более 900 миллионов евро.

В Болгарии почти 300 000 россиян владеют более 500 000 объектов недвижимости, согласно последним данным, обнародованным властями в 2019 году, но налоговое ведомство, хотя и признает, что должно применять правила ЕС по санкциям, пока этого не делает.

Хотя болгарская правовая система предусматривает только процедуру ареста активов, а не их замораживания, страны ЕС, такие как Болгария, должны напрямую применять правила ЕС по санкциям, то есть налоговые органы должны инициировать процедуру замораживания, даже если ни одно национальное законодательство не предусматривает таких процедур, пояснили юристы..

Кроме того, согласно ответам налогового ведомства по запросу, за последние восемь лет оно не выдало ни одного акта о наложении санкций.

В случае применения санкций в будущем агентство заявило, что не будет разглашать имена и активы лиц, которые могут быть подвергнуты санкциям, поскольку эти данные являются персональными и поэтому защищены Общей директивой ЕС о защите данных (GDPR).

Сайт расследований Bird.bg уже обнародовал некоторые имена из санкционного списка ЕС.

Среди них Сергей Чемезов, Максим Топилин, Владимир Плигин и Алексей Чепа, владеющие недвижимостью на побережье Черного моря из-за своих родственников.

— Неудивительно, что Болгария, похоже, не применяет санкции ЕС против лиц и компаний России. Очевидно, что болгарские власти не решаются, не хотят и не имеют процедур и возможностей для применения санкций, – прокомментировал Руслан Стефанов из болгарского аналитического центра «Центр изучения демократии» (CSD).

Он добавил, что болгарское правительство наоборот «хотело бы смягчить или отменить санкции против России».

— Самым ярким примером является непонятное желание вести переговоры с «Газпромом», которое произошло прошлым летом, и просьба об отступлении от санкций для нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтехим» в принадлежащей России Бургасе. Отступление было сделано и защищено болгарским правительством, несмотря на отсутствие оснований и необходимости для этого, – добавил он.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Болгария передала Украине гуманитарную помощь на сумму около 243 миллионов долларов. Страна планирует продолжить поддержку Украины.