С начала полномасштабного вторжения Болгария передала Украине гуманитарную помощь на сумму около 243 млн. долларов. Страна планирует продолжить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Министерства обороны Болгарии.

Болгария категорически поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Наша страна не признает аннексию суверенных украинских территорий. У нас прекрасные двусторонние отношения, основанные на глубоких исторических и культурных культурах украинским народом», - заявил Министр обороны Димитар Стоянов.

По его словам, с начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 млн. левов. Так, Минобороны Болгарии предоставило гуманитарную помощь в виде 2000 касок и 2000 бронежилетов, 350 аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.

Сейчас страна планирует продолжить бесплатно передавать вооружение, снаряжение и боеприпасы, а также ежегодно будет готовить на своей территории 60 украинских медиков.

Напомним, мировой банк одобрил дополнительный пакет финансирования на общую сумму 610 миллионов долларов для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении в Украине.