Американские чиновники сообщили украинским властям, что настал решающий момент, чтобы изменить траекторию войны и добиться значительных успехов на поле боя.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источники, пишет Бабель.

Чиновники администрации Байдена считают, что критический момент наступит уже этой весной, когда, как ожидается, Россия начнет наступление, а Украина — контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории (хотя генсек НАТО заявлял, что российское наступление уже началось ) .

Администрация Байдена также работает с Конгрессом, чтобы утвердить еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи Киеву, объявить еще один крупный пакет военной помощи и ввести новые санкции против Кремля.

О критическом характере следующих нескольких месяцев Киеву прямо сообщили чиновники Байдена, в частности заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, посетившие Украину в прошлом месяце.

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в страну за неделю до них, и проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о своих ожиданиях относительно военных планов России в ближайшие месяцы и отметил неотложность момента.

Власти США говорят, что готовы поддерживать Украину как можно дольше, при этом они предупреждают, что к лету Киев исчерпает текущий пакет американской помощи, а после этого разрешить конфликт политическим путем будет сложно.

В то же время Джо Байден и его помощники стремятся избежать каких-либо признаков «дезертирства» или ослабления решимости западных союзников в канун годовщины вторжения, надеясь дать понять пути, что поддержка Украины не ослабевает. Но некоторые аналитики предупреждают, что Россия и Украина вряд ли получат решающее военное преимущество в ближайшем будущем.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» , поскольку Украина и мир находятся в «решающем» моменте.