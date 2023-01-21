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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», поскольку Украина и мир находятся в «решающем» моменте.
Об этом он сказал в своем вступительном слове на встрече Контактной группы по обороне Украины в Германии, пишет LB.ua.
— Это решающий момент для Украины в решающее десятилетие для мира, поэтому не введите себя в заблуждение, мы будем поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется. Мы знаем, что Россия остается настроена на агрессию и завоевание. И российские войска усилили свои ужасающие атаки, убив многих невинных украинцев. Мы снова увидели жестокость военного выбора России всего несколько дней назад в городе Днепр, – заявил он.
Ллойд Остин добавил, что пора копнуть глубже, поскольку Россия перегруппировывается.
– Это решающий момент. Россия перегруппировывается, вербует и пытается перевооружиться. Это не время для замедления. Пора копнуть глубже. Украинский народ смотрит на нас. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами. Так что мы не отступим. И мы не поколеблем в своей решимости помочь Украине защититься от российской имперской агрессии, – сказал глава Пентагона.
Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин и вновь назначенный министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по передаче Украине танков Leopard 2 . Впрочем, стороны так и не смогли договориться.
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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», поскольку Украина и мир находятся в «решающем» моменте.
Об этом он сказал в своем вступительном слове на встрече Контактной группы по обороне Украины в Германии, пишет LB.ua.
— Это решающий момент для Украины в решающее десятилетие для мира, поэтому не введите себя в заблуждение, мы будем поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется. Мы знаем, что Россия остается настроена на агрессию и завоевание. И российские войска усилили свои ужасающие атаки, убив многих невинных украинцев. Мы снова увидели жестокость военного выбора России всего несколько дней назад в городе Днепр, – заявил он.
Ллойд Остин добавил, что пора копнуть глубже, поскольку Россия перегруппировывается.
– Это решающий момент. Россия перегруппировывается, вербует и пытается перевооружиться. Это не время для замедления. Пора копнуть глубже. Украинский народ смотрит на нас. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами. Так что мы не отступим. И мы не поколеблем в своей решимости помочь Украине защититься от российской имперской агрессии, – сказал глава Пентагона.
Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин и вновь назначенный министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по передаче Украине танков Leopard 2 . Впрочем, стороны так и не смогли договориться.