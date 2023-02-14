В Будапеште в канун годовщины вторжения России в Украину открылась «патриотическая» российская опера – «Война и мир», основанная на романе Толстого.

В произведении есть слова «Слава армии! Не увядает слава России!», пишет The Guardian.

Венгерская государственная опера, презентовавшая на прошлой неделе новую постановку оперы, настойчиво отмечала, что расписание и постановка оперы были запланированы задолго до того, как Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину.

— Но помпезная музыка и патриотическое русскоязычное либретто вызывают ужасный резонанс с приближением первой годовщины российской войны в Украине, особенно когда их исполняют на сцене всего в трех часах езды от украинской границы, – отметили журналисты и добавили, что опера – на русском языке.

Корреспонденты отметили, что ни венгерский премьер Виктор Орбан, ни ее министр иностранных дел Питер Сийярто за время войны не посещали Украину. При этом Питер Сийярто летал в Москву летом.

— Будапешт продолжал оставаться открытым для российских туристов, в отличие от других частей региона, и в оперном театре в среду вечером не было видимого беспокойства от фрагментов либретто о том, как российская армия давит «иностранную саранчу» и оставляет врагов «без кожи и без лицо». В конце четырехчасового оперного марафона спектакль собрал овации, – подытожили корреспонденты.

Согласно информации на сайте театра, премьера «Войны и мира» в Будапеште состоялась 28 января. Концерты запланированы и на несколько дат февраля.

Напомним, украинские оперные певцы отказались участвовать в Международном майском фестивале, который продлится с 30 апреля по 31 мая в Гессенском государственном театре в Германии. Они недовольны тем, что там должна выступать российская оперная певица Анна Нетребко, поддерживающая политику российского диктатора Владимира Путина.