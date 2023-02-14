Оккупанты начали блокировать сервисы Google, Zoom и Viber на захваченной территории Донецкой области.
Об этом сообщает «Новости Донбасса».
Как сообщают местные жители, Zoom на оккупированных территориях Донецкой области доступен только через VPN. Также пользователи не могут устанавливать приложения из магазина Google Play.
Тем временем российские СМИ пишут, что «мобильные операторы» начали блокировать сервисы Google на территории так называемой ДНР.
«Минсвязи» оккупантов в прошлом году направило «операторам» распоряжение о блокировке Google, Viber и Zoom. Пока требование начали выполнять. Сбои начались в работе зависимых от Google сторонних услуг.
При этом приложение YouTube, принадлежащее компании Google, продолжает работать. Оккупационные «власти» требовали, чтобы сервис не отключали, а ухудшили качество видео.
Напомним, с 11 февраля военные РФ планировали отключить мобильный интернет на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, оккупационные власти Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова. Для этого издано решение об установлении высокого уровня террористической опасности.
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Оккупанты начали блокировать сервисы Google, Zoom и Viber на захваченной территории Донецкой области.
Об этом сообщает «Новости Донбасса».
Как сообщают местные жители, Zoom на оккупированных территориях Донецкой области доступен только через VPN. Также пользователи не могут устанавливать приложения из магазина Google Play.
Тем временем российские СМИ пишут, что «мобильные операторы» начали блокировать сервисы Google на территории так называемой ДНР.
«Минсвязи» оккупантов в прошлом году направило «операторам» распоряжение о блокировке Google, Viber и Zoom. Пока требование начали выполнять. Сбои начались в работе зависимых от Google сторонних услуг.
При этом приложение YouTube, принадлежащее компании Google, продолжает работать. Оккупационные «власти» требовали, чтобы сервис не отключали, а ухудшили качество видео.
Напомним, с 11 февраля военные РФ планировали отключить мобильный интернет на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, оккупационные власти Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова. Для этого издано решение об установлении высокого уровня террористической опасности.