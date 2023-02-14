Оккупанты начали блокировать сервисы Google, Zoom и Viber на захваченной территории Донецкой области.

Об этом сообщает « Новости Донбасса ».

Как сообщают местные жители, Zoom на оккупированных территориях Донецкой области доступен только через VPN. Также пользователи не могут устанавливать приложения из магазина Google Play.

Тем временем российские СМИ пишут, что «мобильные операторы» начали блокировать сервисы Google на территории так называемой ДНР.

«Минсвязи» оккупантов в прошлом году направило «операторам» распоряжение о блокировке Google, Viber и Zoom. Пока требование начали выполнять. Сбои начались в работе зависимых от Google сторонних услуг.

При этом приложение YouTube, принадлежащее компании Google, продолжает работать. Оккупационные «власти» требовали, чтобы сервис не отключали, а ухудшили качество видео.